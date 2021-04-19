شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يبتعد بصدارة هدافي الأهلي بعد مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعد محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، بصدارة قائمة هدافي القلعة الحمرء فى جميع المسابقات، بعد هدفيه الأخيرين في شباك الزمالك، حيث قاد شريف الفريق الأحمر لتحقيق فوز ثمين على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف خلال مباراة القمة 121 التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشارك محمد شريف مع الأهلي في 22 مباراة بالموسم الجاري بجميع البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق.

وفى المركز الثاني جاء محمود عبد المنعم كهربا، حيث شارك كهربا مع الأهلي في 15 مباراة مع الأهلي بالموسم الجاري، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفاً آخر لزملائه بالفريق، بينما أدت فترة الإيقاف التي تعرض لها كهربا إلى تعطيله شهراً كاملاً عن مواصلة أرقامه الإيجابية في هجوم الأهلي.

بينما احتل وليد سليمان المركز الثالث رغم غيابه فترة طويلة بسبب الإصابة، وشارك وليد سليمان مع الأهلي في 9 مباريات بمختلف البطولات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع هدفاً لزملائه بالفريق.

وأغلق بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، صفحة مباراة القمة ضد الزمالك أمس، الأحد، فى ظل ارتباط فريقه بالتحضير لمباراة سموحة باعتبار أن تركيزه على تحقيق الانتصارات فى كل مؤجلات الفريق الأحمر للمنافسة على استعادة صدارة الدوري، بعدما ابتعد عن المنافسة بسبب تأجيل عدد من مبارياته بالدورى بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية ودورى أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش من خلال خوض تدريبات استشفائية وعلاجية، لحماية اللاعبين من الإرهاق والإجهاد المتوقع أن يصاحب اللاعبين بسبب ضغط المباريات، لاسيما أن الفريق يخوض 8 مباريات خلال شهر أبريل الجاري.

ويستمر ضغط المباريات فى مايو المقبل، بخلاف معاناة الأهلى من عدد كبير من الإصابات مثل محمد هانى وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمود وحيد وحمدى فتحى وجونيور أجايى ومحمد الشناوي، مع وجود الثلاثى الغائب منذ فترة كريم نيدفيد ومحمود متولى ومحمد محمود.