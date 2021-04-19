شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات حصاد التايكوندو فى بطولة إسبانيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب التايكوندو 3 ميداليات متنوعة فى منافسات بطولة إسبانيا الدولية المفتوحة، فى إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية التى تقام يونيو المقبل.

الميداليات مقسمة إلى فضية وبرونزيتين، حيث حقق سيف عيسى "فضية"، ونور حسين "برونزية"، وعبد الرحمن وائل "برونزية"، وشارك التايكوندو فى البطولة بالثلاثة لاعبين فقط ويرافقهم المدرب المكسيكي أوسكار سالازار ومحمد مجدي مدربا.

وتغيب هداية ملاك عن المشاركة في البطولة مع المنتخب بسبب الإصابة التى تعانى منها مؤخرا.

واستعان منتخب التايكوندو بأخصائى نفسى ومعد أحمال للاستعداد جبدا لأولمبياد طوكيو .

وتأتي المشاركة فى البطولة في إطار خطة الاتحاد المصري للتايكوندو للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وهي ثالث بطولة يشارك فيها المنتخب الأولمبي بعد بطولتي تركيا وبلغاريا الشهر الماضي.