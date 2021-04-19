شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ريناد طارق لاعبة السلة: بحب ركوب الخيل ونجمى المفضل تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ريناد طارق"، لاعبة كرة السلة بنادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة حيث شاركت في العديد من البطولات على صعيد الناشئين، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



ريناد طارق

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

مش فى هواية معينة، لكن بحب اركب الخيل وبحب السفر.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الحلويات خاصة الكوكيز.

من نجمك المفضل؟

ليبرون جيمس



لاعبة السلة

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى وعمرو دياب

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مفكرتش فى الموضوع ده قبل كده، لكن ممكن أكتب قصص وأفلام.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

مش بهتم بالموضوع أصلا.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مفيش حد معين نفسى أكون زيه، لكن ياسمين عبد العزيز بحبها.



لاعبة سموحة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال طبعا.

رياضي و ممكن يكون في وظيفه تانيه عادي.

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

مش هوافق طبعا.