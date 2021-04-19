شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ابنة حسام البدري بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة التي خضعت لها ابنة حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، إصابتها بفيروس كورونا وتخضع حاليا للعزل الصحى.

وكانت ابنة حسام البدرى قد شعرت ببعض الأعراض التى جعلتها تخضع لمسحة خلال الساعات الماضية والتى أثبتت أن العينة إيجابية ما جعلها تخضع للعزل وتناول بروتوكول العلاج.

وقرر حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منح شارة كابتن المنتخب إلي محمد صلاح، وجاء القرار بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح فى الأقدمية والذين دعموا هذه الخطوة.

ويرى البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات فى بعض الأمور، ومنها شارة القيادة، ويسعي الجهاز الفني والإداري إلي ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل الي كأس العالم 2022.

وكان عمرو السولية لاعب وسط الأهلي هو كابتن المنتخب الوطني طبقاً للمباريات الأخيرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، ويعقبه أحمد حجازى ومحمد الننى ومحمد صلاح على الترتيب، وفقا لمبدأ الأقدمية أيضا، في ارتداء شارة القيادة.