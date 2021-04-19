شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت إجادة للاعبى الأهلي بعد الفوز على الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صرف مكافآت إجادة للاعبي الفريق عقب الفوز المثير على الزمالك بهدفين مقابل هدف مساء الأحد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وأكد عبد الحفيظ أن لاعبى الأهلي قدموا عرضاً جيداً ونجحوا فى التغلّب على الظروف الصعبة التى عانى منها الفريق طوال الفترة الماضية من غيابات كثيرة، وأثبتوا أنهم رجال المواقف الصعبة بفضل عطائهم اللامحدود.

وشدد مدير الكرة على أن الأهلي دائماً ما يلعب "بمن حضر"، فالفريق خاض مباراة الزمالك دون ستة لاعبين أساسيين تقريباً، وهم على معلول وحمدى فتحي وجونيور أجايى وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومحمد الشناوي، ومع ذلك تفوق وفاز على الزمالك "كامل العدد".

على صعيد متصل، أعرب محمد شريف، مهاجم الفريق، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك وتسجيله هدفى الفوز باللقاء، وأكد شريف أن الأهلي واجه منافسًا قويًّا، والفوز الذى حققه خطوة فى مشوار الحفاظ على بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن الفريق أغلق مباراة القمة للتركيز في المواجهات الصعبة المقبلة، لمواصلة مسيرة الفوز.

وأشار إلى أن الفريق حاول الحفاظ على التقدم خلال الشوط الثاني، وهو ما سبب التراجع في بعض الفترات، ولكن في النهاية الفريق حصد ثلاث نقاط مهمة في البطولة ، وأضاف: «الأهداف مجهود الفريق بأكمله، والمهم أن يستمر التقدم وحصد النقاط في سباق الدوري» ، واختتم شريف تصريحاته مؤكدًا أن لاعبي الأهلي نجحوا في تعويض الغيابات، وأظهروا شخصية الأهلي القوية التي كانت وراء الفوز على الزمالك.