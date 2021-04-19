شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفض رحيل الطاهر نهاية الموسم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، فكرة الاستغناء عن السودانى أطهر الطاهر، سواء بالبيع النهائى أو الإعارة لأى من الأندية التى ترغب فى التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ظهوره بشكل جيد منذ قدومه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية فى صفقة انتقال حر.

وكان مسئولو الهلال السودانى عرضوا على اللاعب العودة من جديد لصفوف الفريق، إلا أن الأخير أكد لهم ضرورة مخاطبة ناديه الحالى، خاصة أنه مرتبط بتعاقد رسمى مع سموحة يمتد لموسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالى.

وتمسك أحمد سامى المدير الفنى لسموحة ببقاء أطهر الطاهر مع الفريق فى الموسم المقبل، خاصة أنه يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيسر وسيعتمد عليه خلال الفترة المقبلة بعد رحيل محمد الترهونى إلى أهلى طرابلس الليبى وإصابة أحمد جمال.

وقرر أحمد سامي تعديل برنامج التدريب الخاص بالفريق، حيث يخوض سموحة تدريباته يوم الثلاثاء بمقر النادي، ويسبقها إفطار جماعي للفريق والجهاز الفني، ثم يسافر الفريق إلى القاهرة للدخول في معسكر مغلق يضم 22 لاعباً استعداداً لمواجهة الأهلى المؤجلة من الجولة الحادية عشر والتى ستقام بعد غدا الأربعاء باستاد السلام.