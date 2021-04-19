شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستقر على مشاركة أحمد جمعة مهاجما صريحا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأى داخل الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى على الدفع بأحمد جمعة لاعب الفريق كمهاجم صريح فى المباريات المقبلة بداية من لقاء الأهلى المؤجل من الجولة الخامسة عشرة للدورى المقرر له يوم 27 أبريل الجارى، بعدما لفت الأنظار خلال لقاء فريقه الأخير أمام طلائع الجيش بدور الـ16لبطولة كأس مصر والذى نجح فيه فى إحراز هدفين ساهم بهما فى فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وكان أحمد جمعة يعانى من إصابة شديدة فى الركبة أبعدته عن عن المشاركة مع الفريق خلال الموسمين الماضيين، إلا أن على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى نجح فى إعادة اللاعب لدائرة الضوء من جديد بعدما قام بتأهيله والإشراف على برنامجه التدريبى حتى نجح فى إعادته من جديد .

ويعول المدير الفنى كثيرا على إمكانيات أحمد جمعة حتى يكون مهاجم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة فى ظل معاناة الفريق من عدم وجود المهاجم الصريح خاصة وأن أوستن أموتو يفتقد للمسة الأخيرة بالرغم من قوته الجسمانية .