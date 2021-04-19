شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل المران لشرح أخطاء مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه قبل انطلاق التدريب الجماعى المقرر له عصر اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، للحديث عن الأخطاء التى ارتكبها لاعبوه خلال مواجهة الأهلى أمس.

وكلف كارتيرون معاونيه برصد جميع الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال القمة 121 أمام المارد الأحمر للعمل على تصحيحها وعدم ارتكابها مرة أخرى خلال المواجهات المقبلة.

وتمسك الخواجة الفرنسى بخوض الفريق تدريباته الجماعية عصر اليوم، الاثنين، رغم ارتفاع درجات الحرارة، استعدادا للقاء الإنتاج الحربي المقبل.

ورفض كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب الانتهاء من لقاء الأهلي، حيث يستعد الزمالك للقاء الإنتاج الحربي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

وخسر الزمالك من الأهلى أمس الأحد، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.