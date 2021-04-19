شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. عبد الحفيظ يجتمع بمتعب للاستفسار عن واقعة "إطلاق النار" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.
فى يوم الأربعاء 8 يونيو 2011 عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، جلسة مع عماد متعب مهاجم الفريق حينها قبل المران الجماعى، للاستفسار عن واقعة قيام اللاعب بإطلاق النار مع سائق سيارة أجرة، فى الجيزة.
قال عبد الحفيظ: "حرصت على عقد جلسة مع متعب قبل المران لأعرف منه تفاصيل هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن اللاعب نفى تماما أن يكون قد أطلق أعيرة نارية فى الهواء خلال مشاجرته مع سائق الميكروباص.
تابع عبد الحفيظ: متعب قال لى إن الموضوع لم يتعد مشادة كلامية عنيفة مع سائق سيارة أجرة بعدما أقدم الأخير على تصرفات أساءت لزوجة مهاجم الأهلى السابق.
أشار مدير الكرة، إلى أن ما فعله متعب من دفاع عن زوجته "تصرف طبيعى" كان سيُقدم عليه أى شخص، لذا لا داعى لتضخيم الأمر، خاصة وأن اللاعب نفى تماما ما تردد بشأن إطلاق أعيرة نارية.
كان متعب قد نفى هذه الواقعة، مؤكداً فى تصريحات لـ"الخليج 365": إنه ليس مجنونا حتى يرتكب مثل هذه التصرفات، مشيرا إلى أنه تواجد فى هذا المكان لأن زوجته تقيم هناك.
ورغم نفى متعب للواقعة، إلا أن شهود العيان أكدوها، خاصة بعدما قام المقدم عمرو بطل رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة حينها بمعاينة موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما قررت نيابة جنوب الجيزة استدعاء اللاعب للتحقيق معه وسماع أقواله فى الواقعة.