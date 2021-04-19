شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. عبد الحفيظ يجتمع بمتعب للاستفسار عن واقعة "إطلاق النار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

فى يوم الأربعاء 8 يونيو 2011 عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، جلسة مع عماد متعب مهاجم الفريق حينها قبل المران الجماعى، للاستفسار عن واقعة قيام اللاعب بإطلاق النار مع سائق سيارة أجرة، فى الجيزة.