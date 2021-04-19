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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة زامبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى زامبيا لمواجهة نكانا فى إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل بيراميدز ضيفا على نكانا فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.
وتضم قائمة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عيد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوى - دييجو رولان - دودو الجباس.
بيراميدز يستعد للسفر إلى زامبيا
عمر جابر
لاعبو بيراميدز فى المطار