شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة زامبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى زامبيا لمواجهة نكانا فى إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نكانا فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتغادر البعثة في الثانية ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة من أجل راحة الفريق على أن تصل مدينة ندولا مساء اليوم استعدادا لخوض اللقاء.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة على نكانا الزامبي من أجل تأمين تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، حيث يحتل الرجاء المغربى المقدمة برصيد 12 نقطة، ويتساوى بيراميدز مع نكانا بـ 6 نقاط لكل منهما، ونامونجو فى مؤخرة الجدول بدون نقاط.

وتضم قائمة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عيد الله السعيد - محمود حمادة - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوى - دييجو رولان - دودو الجباس.