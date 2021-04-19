شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تناقش مع الجهاز الفنى أسباب خسارة القمة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، على عقد جلسة مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى خلال الساعات المقبلة، لمناقشة الأسباب التى أدت لخسارة القمة 121 ضد الأهلى.

وخسر الزمالك من الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة.

وترغب اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك فى الوقوف على الأسباب التى أدت لتلك الخسارة، خاصة أن حظوظ الأبيض فى الفوز كانت أكبر، نظرًا للغيابات التى يعانى منها المارد الأحمر.

وتهدف اللجنة لمناقشة الجهاز الفنى فى أسباب الخسارة من أجل العمل على تصحيح الأخطاء التى حدثت، وعدم تكرارها فى المرحلة المقبلة، والعمل على تحقيق الانتصارات فى مواجهات الدورى المقبلة، لتعويض الجماهير عما حدث، خاصة الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا.