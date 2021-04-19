شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يواصل الاحتفال بالفوز على الزمالك فى القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي احتفاله بالفوز الثمين الذى حققه المارد الأحمر فى مباراة القمة أمس على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وقدم عمرو السولية مباراة مميزة بعدما شارك مع أليو ديانج زميله فى وسط الملعب، وفرضا الهيمنة الأهلاوية على وسط ملعب المباراة وهو ما ظهر بشكل واضح فى الشوط الأول.

ونشر السولية صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام من مباراة الأمس وعلق عليها قائلا "الحمد لله".

وشارك عمرو السولية مع الأهلي 16 مباراة مع الأهلي بالموسم الجاري، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع هدفين، ويمتلك السولية نزعة هجومية تجعله يساند مع الأطراف والمهاجمين، كما يجيد التسديدات البعيدة.



عمرو السولية



عمرو السولية

وأغلق بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، صفحة مباراة القمة ضد الزمالك أمس، الأحد، فى ظل ارتباط فريقه بالتحضير لمباراة سموحة باعتبار أن تركيزه على تحقيق الانتصارات فى كل مؤجلات الفريق الأحمر للمنافسة على استعادة صدارة الدوري، بعدما ابتعد عن المنافسة بسبب تأجيل عدد من مبارياته بالدورى بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية ودورى أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش من خلال خوض تدريبات استشفائية وعلاجية، لحماية اللاعبين من الإرهاق والإجهاد المتوقع أن يصاحب اللاعبين بسبب ضغط المباريات، لاسيما أن الفريق يخوض 8 مباريات خلال شهر أبريل الجاري.