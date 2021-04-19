شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم إسبوار الكونغولى 3/0 فى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى محمد اللقانى، على إسبوار الكونغولى بنتيجة 3/0 فى ثانى مواجهات بطولة أفريقيا للأندية المقامة بتونس. جاءت نتائج الأشواط كالتالى : (25/21)،(25/22) ،(25/14) فى مباراة شهدت تفوقا ملحوظا للفريق الأبيض ضمن منافسات المجموعة الرابعة .

ومن المقرر أن يلتقى غدا فريق الزمالك مع الجمارك النيجيرى قبل ان تحصل الفرق على راحة الأربعاء .

وفاز فريق الزمالك على نظيرك جى أس يو الكينى بنتيجة 3/0 فى أول لقاءاته بالبطولة أمس الأحد.

ويتواجد فريق الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التى تضم كلا من: إسبوار الكونغولى والجمارك النيجيري وجى أس يو الكينى.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 18 حتى 28 أبريل الجارى بتونس كل من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.

واعتذر فريق الأهلى عن المشاركة فى هذه النسخة، على الرغم من أنه حامل لقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.

ويتواجد فريق الزمالك للكرة الطائرة فى وصافة ترتيب الدورى المحلى، برصيد 44 نقطة، بعد الفوز على القناة فى المؤجلة الأخيرة بنتيجة 3 /0، ويتبقى له لقاءين مؤجلين .