الامارات | شرح مبسّط لدوري السوبر الأوروبي الانفصالي.. "المختصر المفيد"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرح مبسّط لدوري السوبر الأوروبي الانفصالي.. "المختصر المفيد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زاد القلق في عالم كرة القدم بعد إعلان 12 نادياً أوروبياً كبيراً عن إطلاق دوري السوبر الأوروبي الذي يهدد مصير بطولة دوري أبطال أوروبا، في وقت يستعد الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "ويفا" لمعاقبة الأندية "المنشقة" ولاعبيها إلى حد حرمانهم المشاركة مع منتخبات بلدانهم في كأس العالم.. وفيما يلي شرحاً مبسطاً عن البطولة الانفصالية:

رئيس دوري السوبر الأوروبي:

رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز

الأندية المشاركة:

20 فريق (15 مؤسسة ثابتة، و5 متغيرة كل موسم تشارك بالدعوة).

الأندية المؤسسة

ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، توتنهام هوتسبير (إنجلترا).

شكل المنافسة:

- تقسيم الفرق الـ 20 على مجموعتين من دور واحد

- يتأهل الأربعة الأوئل لربع النهائي إلى الدور ربع النهائي

- ربع النهائي ونصف النهائي (ذهاب وإياب)

- النهائي مباراة واحدة

الموعد المقرر للبطولة

بداية من شهر أغسطس من كل عام

العائد المالي

- توزيع مبلغ 3,5 مليار يورو على الأندية الـ15 المؤسسة

- بنك "جي بي مورغان" الأميركي الراعي والمموّل الرئيسي للبطولة

- توقيع عقود خيالية مع الشركات الناقلة لمباريات البطولة

- تتجاوز الإيرادات على المدى الطويل حدود 10 مليار يورو، بشرط أن تلتزم الأندية المشاركة باحترام "إطار الإنفاق المُنَظَم".

الأندية الرافضة

الأندية الألمانية والفرنسية بتقدمها بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

العقوبات المتوقعة

- الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا": رفض إقامة البطولة خارج إطار كرة القدم الدولية.

- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا": منع الأندية المشاركة في دوري السوبر من اللعب في أي مسابقة أخرى وحرمان لاعبيها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية.

- الاتحاد والرابطة الإنجليزية

- الاتحاد والرابطة الإسبانية

- الاتحاد والرابطة الإيطالية

رفض وتنديد سياسي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

المفوضية الأوروبية

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