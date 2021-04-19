شكرا لقرائتكم خبر عن «لا ليجا» يدين إقامة دوري السوبر الأوروبي ويصفه بـ«الأناني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» مقترح إقامة مسابقة دوري السوبر الأوروبي ووصفتها بالأنانية.

وأشار بيان «لا ليجا» إلى أن المسابقة تهاجم مبادئ التنافسية المفتوحة والجدارة الرياضية التي تحتل أعمق جزء من نظام كرة القدم الأوروبية.

دوري السوبر الأوروبي الذي ينظمه 12 ناديًا مؤسسين أُعلن رسميًا عن إطلاق البطولة اليوم الاثنين.

وأضاف البيان اليوم: «يمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا أن يحلموا بأن ناديهم مهما كان حجمه يمكن التفوق في المنافسة والوصول إلى قمة كرة القدم الأوروبية».

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وتابع: «يدافع لا ليجا عن تقليد كرة القدم الأوروبية، أما المفهوم الذي اقترحه 12 ناديًا أوروبيًا يدمر هذا الحلم ويسمح بدخول عدد قليل فقط إلى النخبة».

وأشار البيان: «اقتراح دوري السوبر الأوروبي ليس أكثر من نهج أناني مصمم لزيادة إثراء الأغنياء وسيكون له تأثير ضار على المستقبل القريب لـ «لا ليجا» وجميع الأندية».

واختتم البيان: «سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا، وسنعمل مع جميع الأطراف المعنية للدفاع عن نزاهة ومستقبل كرة القدم الإسبانية في مصلحة اللعبة».

وكانت رابطة أندية دوري السوبر الأوروبي قد أصدرت بيانًا مشتركًا، أعلنت فيه إطلاق المسابقة الأوروبية الجديدة في أقرب وقت ممكن.

وشرح البيان نظام البطولة وكشف عن هوية المؤسسين الـ12، وهي الأندية التي سيحق لها التنافس بشكل مستمر ودائم في البطولة.

وشارك في البيان من أندية إنجلترا: ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال، بينما شارك من إسبانيا كل من: أتلتيكو مدريد، برشلونة، وريال مدريد، وشارك من إيطاليا كل من: ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس.