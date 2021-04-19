شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى زامبيا لمواجهة نكانا في إطار لقاءات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفًا في الثالثة من عصر يوم الأربعاء المقبل على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتغادر البعثة ظهر اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة من أجل راحة الفريق على أن تصل مدينة ندولا مساء اليوم استعدادا لخوض اللقاء.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة على نكانا الزامبي من أجل تأمين تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني.