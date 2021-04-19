شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: أتمنى ألا ينطلق دوري السوبر الأوروبي أبدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرضت بطولة دوري السوبر الأوروبي نفسها على الساحة العالمية بشكل عام والأوروبية خاصة، بسبب إثارة حالة الجدل منذ الإعلان عن تدشين البطولة.

وقد أعلن 12 ناديا أوروبيا بيانًا رسميًا مشتركًا، مساء أمس، للإعلان عن المشاركة في البطولة المستحدثة التي تدعى بـ دوري السوبر الأوروبي.

وشارك في البيان عدة أندية كبرى من إنجلترا هى: ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال، بينما شارك من إسبانيا كل من: أتلتيكو مدريد، برشلونة، وريال مدريد، وشارك من إيطاليا كل من: ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس.

وتسعى عدة أندية أوروبية للتعاون مع بعضها البعض من أجل تأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى في القارة العجوز دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر، قدرت فيما سبق بقيمة 5 مليارات يورو.

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يويفا يجتمع رغم أزمة دوري السوبر الأوروبي

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، سبق وأكد في تصريحات سابقة أنه يتمنى ألا ترى هذه البطولة النور.

إذ قال كلوب في تصريحات منذ عامين: «أتمنى ألا ينطلق هذا الدوري أبدًا، بالطريقة التي يسير بها دوري الأبطال الآن، فإن كرة القدم لديها منتج رائع، حتى مع الدوري الأوروبي».

وتابع: «بالنسبة لي فإن دوري أبطال أوروبا هو الدوري الأفضل، حيث لا يسمح لك باللعب ضد نفس الفرق».

وأضاف: «بالطبع هذا مهم ماليًا، لكن لماذا يجب علينا إنشاء بطولة يواجه فيها ليفربول ريال مدريد لمدة 10 سنوات متتالية».

ولفتت «ميرور» إلى أن مسؤولي ليفربول يواجهون الآن غضب كلوب ومشجعي الريدز بشأن تلك البطولة، حيث أعرب الجميع عن إحباطه بشأن خطط التدشين.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعًا، اليوم الاثنين، ويستعد «يويفا» للتصديق على إصلاحات شاملة لبطولة دوري أبطال أوروبا وبعض الفعاليات القارية الأخرى ليسري مفعولها بدءًا من عام 2024، لكن هناك حالة من الغموض إزاء مصير هذه الإصلاحات الآن.