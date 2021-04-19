شكرا لقرائتكم خبر عن النني يُخرج نجم أرسنال عن شعوره خلال مباراة فولهام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب نجم نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني في خروج زميله أليسكاندر لاكازيت عن شعوره خلال المباراة التي جمعت الجانرز بنادي فولهام، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال موقع «فوتبول لندن» الإنجليزي إن مشاركة النني أساسيًا في المباراة لم تكن مفاجأة بعدما صار أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدير الفني ميكيل أرتيتا رغم ارتباطه بالرحيل عن الفريق الصيف الماضي، إلا أنه أثار غضب عدد من زملائه وعلى رأسهم أليكساندر لاكازيت خلال الدقائق الـ 10 الأولى من اللقاء بعدما قام بتصرف أصبح معتادًا من النجم المصري، حسب التقرير.

وخلال إحدى الهجمات، تسلم النني الكرة فيما بدا أمام النجم المصري الدولي خيارين للتمرير للأمام ووضع مهاجمي فريقه في حالة انفراد بالمرمى، إلا أنه على العكس اختار إعادة الكرة للخلف للمدافع روب هولدينج ليقتل الهجمة.

ولفت التقرير إلى أن تصرف النني لاقى رد فعل غاضبا من لاكازيت الذي صاح بأعلى صوته باسم النني ولوح بيده في الهواء تعبيرًا عن استيائه مما فعله المصري.

واختتم الموقع الحديث عن النني قائلًا: «النني تحسن في الأشهر الماضية وعمل سابقًا على تسديداته من خارج منطقة الجزاء، ولكن التمرير للخلف يوم الأحد يذكرنا بالسبب وراء حاجة أرسنال لتواجد توماس بارتي في خط الوسط».