شكرا لقرائتكم خبر عن أصبح الكابتن.. لاعبو المنتخب يتنازلون عن شارة القيادة لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منح شارة كابتن المنتخب لمحمد صلاح.

جاء القرار بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.

ويري البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة.

ويسعى الجهاز الفني والإداري إلى ترتيب الأمور في الفترة المقبلة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل إلى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.