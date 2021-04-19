شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة القمة: أشكر اللاعبين.. ولم نتأثر بالسوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمود البنا حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سعادته بسبب أداء اللاعبين ودورهم في إنجاح اللقاء.

وقال البنا في تصريحات تلفزيونية: «القمة كانت تحد خاص بالنسبة لنا، هي مباراة قمة ينتظرها الوطن العربي أجمع، وعلينا أن نثبت للجميع أن الحكم المصري يمكنه إدارة ذلك اللقاء».

وتابع محمود البنا: «أشكر جميع اللاعبين، كان لهم دور كبير في نجاحنا في اللقاء ومساعدتنا، ولم أتأثر بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لو تأثرت ما كنا سنقدم ذلك الأداء في المباراة».

وأضاف البنا : «أبلغت قائدي الفريقين قبل المباراة أن عليهم مساعدتنا لإنجاح اللقاء وهو ما فعلاه بالفعل، كنت على ثقة بقدرة الحكام المصريين على إدارة المباراة، سواء كان أنا أو غيري».

وتغلب الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.