شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب : صلاح هداف بالفطرة .. والمهاجم يجب أن يكون أنانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن رغبة نجم الفريق محمد صلاح الدائمة في تسجيل الأهداف والحصول على جائزة الحذاء الذهبي، للدوري الإنجليزي لا تمثل أي مشكلة له، لكنها حافز.

وقال كلوب في تصريحات لـ«سكاي سبورتس»: «لاعب كرة القدم يلعب في مسيرته نحو 15 عاما وربما 17 أو 18 عاما في بعض الحالات، في هذه السنوات تكون في أفضل حالاتك البدنية وتريد أن تقوم بكل ما تستطيع خلال مسيرتك الكروية».

وأضاف يورجن كلوب: «لا يفوز معظم اللاعبين بالحذاء الذهبي أبدًا. إذا فزت به مرة واحدة فهذا إنجاز كبير. وإذا فزت به مرتين فهذا إنجاز كبير جدا، وإذا تمكنت من الفوز به للمرة الثالثة، ستكون من اللاعبين القلائل الذين حصدوا الجائزة 3 مرات».

وتابع كلوب: «المهاجم يجب أن يكون أنانيا لم أقابل مهاجما غير أناني يمكنك أن تكون ألطف شخص في العالم ولكن في النهاية تريد تسجيل الأهداف بنفسك».

وقال يورجن كلوب: «صلاح هداف بالفطرة، يريد تسجيل الأهداف. هذا شيء طوره خلال مسيرته ، وتسجيل الأهداف بغزارة كل موسم هو ما يفعله أبرز نجوم العالم، فمعرفة ما تملكه من إمكانيات تساعدك على العودة إلى المسار الصحيح أسرع من الآخرين».

ويدخل صلاح مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي وعينه على رقم غير مسبوق في تاريخ النادي.

ويحل ليفربول ضيفا على ليدز يونايتد ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين.