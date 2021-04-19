شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين في الدوري الانجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الاثنين مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد وذلك في إطار مباريات الاسبوع 32 من الدوري الانجليزي , حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق مركز متقدم عن مركزه الحالي خاصة فريق ليفربول الذي يسعى الى الوصول الى الترتيب الرابع على الاقل حتى يستطيع المشاركة في بطولة دوري أبطال اوروبا العام القادم.

فريق ليفربول يملك قبل هذه المباراة 52 نقطة جمعها من 31 مباراة يحتل بها المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث إنه في آخر 5 مباريات تعرض لهزيمتين وحقق ثلاثة انتصارات متتالية, ويحاول ليفربول العودة والدخول الى المربع الذهبي مرة أخرى أو المركز الخامس حتى يستطيع المشاركة في الدوري الأوروبي العام القادم، بعد أن فقد أي أمل في الاحتفاظ بلقبه هذا العام، أما فريق ليدز يونايتد فيملك 45 نقطة من 31 مباراة يحتل بهم المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث انه في آخر 5 مباريات نتائجه افضل نسبيا من ليفربول حيث تعرض لهزيمة واحدة وحقق تعادلا وحيدا وثلاث انتصارات متتالية.

المباراة ستقام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بين سبورت beIN Sports التالية :

- beIN Sports HD Premium 1

- beIN Sports 4K