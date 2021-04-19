شكرا لقرائتكم خبر عن غيابان جديدان في الأهلي وقائمة الغيابات تمتد لـ ـ12 لاعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد استطاع تحقيق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد بهدفين مقابل هدف نظيف، ليرفع الأهلي رصيده لـ30 نقطة، ويحتل وصافة الترتيب خلف الزمالك ولكن بفارق 3 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.

وكان الجهاز الفني بالنادي الأهلي قد تلقى عدة صدمات في الفترة الماضية نتيجة لإصابة بعض اللاعبين في صفوف الفريق، مما يترتب عليه غياب البعض في اللقاءات المقبلة.

وانضم إلى قائمة غيابات الأهلي غيابان جديدان، إذ يغيب أحمد رمضان بيكهام للإيقاف، كما يغيب أيمن أشرف للإصابة بشد قوي بجانب الإرهاق الشديد.

اقرأ أيضًا

الأهلي والزمالك مباشر .. شيكابالا يسجل هدفًا عالميًا وشريف يرد بصاروخ في شباك جنش (فيديو)

الأهلي والزمالك مباشر .. محمد شريف يسجل هدف التقدم (فيديو)

بينما ضمت قائمة الغياب السابقة كلا من: علي معلول وجونيور أجايى ومحمود وحيد للإصابة في العضلة الخلفية، ويغيب محمد هاني وياسر إبراهيم للإصابة بشد في العضلة الضامة.

بينما يغيب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لتأكد إصابته بفيروس كورونا، وأشارت بعض التصريحات إلى إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة إذا تأكدت سلبية المسحة الخاصة به.

ويغيب حمدي فتحي للإصابة بكسر في ذراعه، كما يبتعد عمرو السولية.

ويستمر في الغياب كل من محمد محمود وكريم نيدفيد نتيجة لعدم انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص بهما بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي لمحمود، وغضروف في الركبة لنيدفيد.

ويحاول بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إيجاد حلول لتعويض الغيابات التي ضربت فريق القلعة الحمراء، والتي قد تؤثر بالسلب على نتائج الأهلي في الدوري المصري الممتاز.