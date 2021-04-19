شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباريات القمة لن تلعب بحكام أجانب.. لا نريد بيانات ولا ضغوطًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، إن الحكام المصريين سيكونون مسؤولين عن إدارة مباريات الأهلي والزمالك، ولن يتم اللجوء للحكام الأجانب طالما كانت الظروف مناسبة لذلك.

وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية: «لدي قناعة تامة بأن الحكم المصري هو الذي يجب أن يدير مباريات الأهلي والزمالك، والحمد لله أن التوفيق حالف حكام القمة، ووجدت أن هذا هو الوقت المناسب لكي نستعين بطاقم حكام مصري، خاصة أن المباراة ليست حاسمة وفي موعد مناسب، الظروف ساعدتنا على اتخاذ هذا القرار».

وتابع مجاهد: «هذا هو الديربي الأشهر في الوطن العربي، وقصة الحكم الأجنبي انتهت، طالما نمتلك حكاماً قادرين على إدارة المباريات والظروف مناسبة، لن نلجأ للحكم الأجنبي، نتمنى أيضاً من الأندية أن تساعدنا، لا نريد مزيدا من البيانات والضغوط».

وأوضح مجاهد: «حكام مصر يتواجدون بشكل قوي في المباريات الدولية والتصفيات الأفريقية، لم يكن يصح ونحن نحتفل بـ100 عام على انشاء اتحاد الكرة، أن نبحث عن حكم أجنبي للمباراة».

وقال مجاهد في ختام حديثه: «رغم كل الضغوط التي تمت ممارستها خلال الأيام السابقة، لم نفكر في تعديل القرار، وكان هناك إصرار على أن يُدير القمة حكم مصري».

وفاز الأهلي على الزمالك 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، تحت قيادة طاقم حكام مصري.

اقرأ أيضًا

الأهلي والزمالك مباشر.. شيكابالا يسجل هدفًا عالميًا وشريف يرد بصاروخ في شباك جنش (فيديو)

الأهلي والزمالك مباشر.. محمد شريف يسجل هدف التقدم (فيديو)