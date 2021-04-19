شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن مصدر تمويل دوري السوبر الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصرف جيه بي مورجان، اليوم الإثنين، إنه سيمول دوري السوبر الأوروبي الجديد، وجاء ذلك بعدما أعلن 12 ناديًا كبيرًا في أوروبا، أمس الأحد، إطلاق دوري السوبر الانفصالي، بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وجيه بي مورجان، بنك أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة، مع إجمالي أصول الولايات المتحدة 2.515 تريليون دولار، كما يعد المزود الرئيسي للخدمات الماليَّة، استنادًا إلى ترتيب مجلة فوربس، وهو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد بيانا موحدا للأندية الـ 12، جاء فيه: «الأندية المؤسسة هي: ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام.

وتابع البيان: «ستتم دعوة 3 أندية أخرى للانضمام، قبل الموسم الافتتاحي الذي سيبدأ في أقرب وقت ممكن، ونوه نظام المسابقة عبارة عن مشاركة 20 ناديًا، وهى 15 ناديًا مؤسسًا و5 أخرى، يتم تصنيفها سنويًا بناء على أداء الموسم السابق.. وستواصل جميع الأندية المنافسة في دورياتها الوطنية.

وأكمل البيان: «سيبدأ الموسم في أغسطس بمشاركة الأندية في مجموعتين، كل واحدة تضم 10 فرق، وستُلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، بحيث يتأهل أول 3 مراكز من كل مجموعة تلقائيًا لربع النهائي، بينما تلعب الفرق أصحاب المركزين الرابع والخامس مواجهة إضافية، ذهابا وإيابا».

واستكمل: «النهائي سيكون من مباراة واحدة فقط، على ملعب محايد».