شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلي يتأهل إلى نهائي دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في التأهل إلى نهائي بطولة دوري السوبر، بعد الفوز الذي حققه على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة (75-69)، في المباراة الثالثة بين الفريقين في الدور نصف النهائي من البطولة التي تقام بنظام «best of 3».

وقد أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، بكن استطاع الأهلي أن يفرض سيطرته لينهي المباراة لصالحه، بفضل الدفاع القوي والهجوم المرتد السريع.

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وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الثانية أمام هليوبوليس بنتيجة (65-62)، في ثاني مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر التي تقام بنظام «best of 3».

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق سبورتنج في نهائي دوري السوبر في سلسلة مباريات «best of 3» المقرر إقامتها يوم 26 أبريل الحالي.