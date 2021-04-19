شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات جاذبة للمجلس الرياضي خلال مشاركته في أيام الشارقة التراثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى مجلس الشارقة الرياضي مشاركته المميزة في أيام الشارقة التراثية التي انطلقت في 20 مارس الماضي، وأسدل الستار عليها في 10 أبريل، من خلال جناح، بالتعاون مع أندية الإمارة الباسمة الرياضية والتخصصية لتعريف الجمهور بدور المجلس في خدمة ونشر ثقافة الرياضة في الإمارة، ودوره المجتمعي الذي لاقى اهتماماً واسعاً من الجمهور بشكل يومي.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على تميز الفعالية التي تقام سنوياً، والجهود المبذولة في معهد الشارقة للتراث، مبيناً حرص المجلس على المشاركة هذا العام من خلال جناح خاص ضم تحت مظلته 12 نادياً من أندية الإمارة تتنافس على عرض فعالياتها وأنشطتها للجمهور بشكل يومي وتعرّف بالمجلس رياضياً ومجتمعياً.

وأضاف: «اهتم المجلس بالمشاركة في هذه الفعالية المميزة لتعريف الجمهور بمختلف فئاته، بما يقوم به المجلس من أدوار رياضية ومجتمعية وفعاليات رائعة تسهم في نشر ثقافة الرياضة وتأهيل النشء والشباب عبر الرياضة والأندية، ليكونوا قيادات مميزة في المستقبل، بما يخدم الأهداف التي يصبو لها المجلس من خلال إقامة أي فعالية أو المشاركة في فعاليات أخرى مثل أيام الشارقة التراثية التي حققت نجاحاً كبيراً ولفتت الأنظار، وسعدنا كثيراً بالتفاعل الكبير الذي حظي به جناح المجلس مما أسهم في نجاحها من خلال الزيارات المتواصلة والتفاعل مع مختلف الأنشطة والفعاليات والمسابقات، مما أثرى المشاركة بصورة كبيرة وإيجابية».

واختتم: «نشكر معهد الشارقة للتراث على جهوده وإتاحة الفرصة للمجلس للتواصل مع الجمهور، ونرحب دائماً بالمشاركات الفعالة التي تفتح أبواب التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع في سبيل الارتقاء بالرياضة في الإمارة الباسمة، وتقدمها وعكس الدور الذي تقوم به وسط فئات المجتمع».