افتتاح رائع لبطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم بالشارقة

شهد افتتاح البطولة الثانية والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، مباريات قوية، وفي المباراة الافتتاحية، حقق فريق هيئة الطرق والمواصلات فوزاً مستحقاً على فريق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

أحرز للمواصلات لاعبوه أحمد الظهوري وإسلام حسن وطارق القواضي وعمر المشغوني وراشد أحمد، بينما أحرز هدف الكهرباء الوحيد اللاعب خلفان الناعور.

وفي ثاني مباريات المجموعة، حقق فريق دائرة الخدمات الاجتماعية فوزاً مستحقاً على مجلس الشارقة للتعليم بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، أحرز للخدمات أحمد الحوسني «هدفين» ونوفل الطائي «هدفين» وهدفاً لكل من عمر صالح وحسين مال الله، بينما أحرز للتعليم اللاعب أكرم محمد السيد ثلاثة أهداف.

وشهد المباراة الافتتاحية أسامة يوسف الدوخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام وصلاح الهاجري رئيس اللجنة الاجتماعية وعبد الرحمن الهامور رئيس اللجنة الرياضية أعضاء اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين وممثلو الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

وأكد أسامة يوسف الدوخي عضو اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن الفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة ومنها منافسات كرة القدم تهدف إلى توفير الخدمات لكافة موظفي حكومة الشارقة، مؤكداً على النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي تتمتع بها بطولات موظفي الشارقة والتي تجمع موظفي الشارقة من خلال منافسات رياضية في جو أخوي، والتي تعمل على زيادة التقارب والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة.

وأكد عبد الرحمن الهامور رئيس اللجنة الرياضية أن البطولة هذا العام تشهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة وأن جميع الفرق قامت بالتدعيم بلاعبين على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة راعت توفير كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في البطولة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق كافة قوانين ولوائح كرة الصالات.