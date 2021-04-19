تقارير: يويفا يعتمد زيادة أندية دوري الأبطال لـ36

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكدت قناة بي ان سبورت، أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في اجتماعة المنعقد حاليا الصيغة الجديدة لدوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الأندية المشاركة لـ36 ناديا بدلا من 32، بدءًا من موسم 2024 - 2025.

ويهدف الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة عدد المباريات، وكذلك زيادة عدد المواجهات القوية بين الأندية الكبرى من أجل زيادة الربح المادي للأندية التي لديها السيطرة على البطولة الأوروبية.

ولن يزيد الاتحاد الأوروبي من عدد المجموعات في البطولة الأوروبية.

يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان 12 ناديا إقامة دوري السوبر الأوروبي، وهم: ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وأرسنال، وتوتنهام، وتشيلسي من إنجلترا، وإنتر ميلان، وميلان، ويوفنتوس من إيطاليا، وريال مدريد، وأتليتكو مدريد، وبرشلونة من إسبانيا.

وتهدف الأندية لإقامة دوري السوبر بمشاركة 20 ناديا، من أجل زيادة العائدات المالية بعد الخسائر التي تكبدتها خلال فترة تفشي فيروس كورونا.