ضياء الدين كمال "بطل المصارعة الروماني" لمصراوي: التأهل لطوكيو بداية وليس نهاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تأهل ضياء الدين كمال، لاعب المنتخب المصري للمصارعة الروماني، إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في منافسات وزن 125 كجم للمصارعة الحرة بعد فوزه بذهبية تصفيات إفريقيا- أوقيانوسيا المؤهلة للدورة الأولمبية والتي استضافتها مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 2 الي 4 ابريل 2021.

وتواصل الخليج 365 مع ضياء الدين كمال "ضابط الشرطة" للحديث عن طموحاته خلال الفترة المقبلة وكيف يستعد لخوض أولمبياد طوكيو:

يقول ضياء: "عمرى 27، أنهيت دراستى بكلية الشرطة ليسانس حقوق، كما حصلت على بكالوريوس علوم شرطية، ثم بدأت لعبة المصارعة منذ عام 2007 بمحافظة السويس بالمدرسة العسكرية الرياضية".

وعن سبب اختياره للعبة المصارعة، قال: "لم تكن المصارعة لعبتي الأساسية، ولكن إصرار مدربي -فى ذلك الوقت- أحمد مصطفى على ضرورة لعبى للمصارعة هو ما دفعني لاحترافها".

وأضاف كمال: "المصارعة لعبة قتالية والألعاب القتالية لا تعرف الخوف وأنا لا أخاف".

وبسؤاله عن طريقة التدريب وعدد الساعات، أجاب: "طريقة التدريب صعبة وشاقة للغاية خاصة أن هناك دراسات وأبحاث عديدة أثبتت أن رياضة المصارعة أصعب رياضة تحملية وفى أبحاث ودراسات أخرى من أصعب الرياضات".

وواصل بطل المصارعة حديثه: "أتدرب من 10 إلى 12 مرة أسبوعيا وتتراوح عدد ساعات التدريب من ساعة ونصف إلى ساعتين وفى بعض الأوقات ساعتين ونصف".

وأكمل: "شاركت ببطولات دولية عديدة ودورات دولية مثل البطولات الأفريقية والعربية وبطولات العالم ودورات الألعاب الافريقية والبحر المتوسط والأوليمبية".

ضياء الدين سبق له المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو، وبسؤاله عن الأخطاء التي سيتجنبها في طوكيو، قال: "فى أوليمبياد ريو أنا لم أر نفسى مخطئا، أقوم بتنفيذ ما يطلب منى بالحرف ولكنني استفدت خبرة جيدة تجعلنى مستعد بشكل كاف للقادم".

وعن المشاركة في طوكيو، قال: "التأهيل لطوكيو شرف ونجاح وفرحة ولكنها ليس النهاية بل البداية سعيد بالتأهيل الحمد الله".

وبسؤاله عن استعداداته للبطولة، أجاب: "سنخوض معسكر الاعداد المغلق بالمركز الاوليمبي تحت قيادة المدير الفنى دكتور فرج عبد الرازق والمدرب المساعد دكتور صالح عمارة وقمنا بالتدريب بجدية لاقصى درجة وعمل سيناريوهات عديدة للمنافسين ".

وأضاف: "الخطة مدرجة التنفيذ ما بين الاتحاد المصرى المصارعة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية".

وتحدث كمال عن فترة التوقف بسبب كورونا، وقال: "فترة كورونا كانت عبارة عن عطل فنى فى العالم أجمع ولكن وفق الامكانيات المتاحة لم اتوقف ابدا".

وعن الصعوبات التي واجهها، أجاب: "أكثر الصعوبات التى واجهتها هو ما قبل البطولة بـ10 ايام حيث أصبت بجزع بالرباط الخارجى للركبة والأمر كان صعبا خاصة من الناحية نفسيا ولكن بفضل الله اولا ثم الأشخاص الذين وقفوا بجانبي تعافيت ولعبت".