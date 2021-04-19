تامر بجاتو يحلل القمة لمصراوي| كارتيرون ساعد الأهلي .. وعلي لطفي نجم المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال تامر بجاتو نجم الأهلي والزمالك السابق إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض ساعد غريمه التقليدي في الفوز بمباراة القمة.

وفاز الأهلي على الزمالك 2-1 مساء أمس الأحد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف بجاتو عبر صفحة الخليج 365 على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" في تحليله للقمة " كارتيرون ساعد الأهلي بطريقته الغريبة وتحفظه في الشوط الأول وترك الكرة وهو ما أدخل الفريق الأحمر في المباراة وفرض سيطرته عليها".

وتابع بجاتو " محمد شريف قدم أداءاً رائعاً واستغل بشكل مميز أخطاء دفاع الزمالك سجل من نصف فرصة وتقدم للأهلي المسيطر في حين أكتفى الزمالك بمهارة فنية استثنائية من شيكابالا في الشوط الأول بأكمله".

وأكمل " في الشوط الثاني الأمور اختلفت بعودة الزمالك للمباراة وتعديل طريقة والاستعانة بسيف الدين الجزيري والتركيز على أشرف بن شرقي في بناء الهجمات ودعم أحمد فتوح ".

واستطرد " الزمالك توج في الشوط الثاني مجهوده بالحصول على ضربة جزاء ولكن محمود علاء سددها بغرابة تنم على عدم تركيز ".

وأردف " استغربت من تغيرات المدربين في الشوط الثاني وخاصة تغيير الدفع بعبد الله جمعة بدلاً من أحمد فتوح، الجبهة التي كانت تسير بشكل جيد وبعد التغير ضغط عبد الله جمعة أشرف بين شرقي وقلل من خطورة الجبهة".

وأنهى " المباراة كانت قوية ومثيرة بطلها ونجمها الأول علي لطفي حارس مرمى الذي تصدى لضربة جزاء ورأسية قاتلة في نهاية المباراة".