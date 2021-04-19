تقارير: دوري السوبر الأوروبي قد يهدد مستقبل كلوب مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فرضت بطولة دوري السوبر الأوروبي، نفسها على الساحة العالمية بشكل عام والأوروبية خاصة، بسبب حالة الجدل الذي شهدها الإعلان عن تدشين البطولة.

وفي مساء التاسع عشر من شهر أبريل، أعلن 12 ناديًا أوروبيًا بيانًا رسميًا مشتركًا في نفس التوقيت، للمشاركة في بطولة مستحدثة تُدعى "دوري السوبر الأوروبي".

وشارك في البيان كل من ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد من إسبانيا وميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا.

وتسعى عدة أندية أوروبية بالتعاون مع بعضها البعض من أجل تأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى في القارة العجوز دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر قُدرت فيما سبق بقيمة 5 مليار يورو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن يورجن كلوب مدرب ليفربول (النادي المشارك في البطولة) سبق وأكد في تصريحات سابقة أنه يتمنى ألا ترى هذه البطولة النور، متسائلة عما إذا كان هذا الخلاف سيكلف الألماني الإطاحة من منصبه.

وقال كلوب في تصريحات منذ عامين: "أتمنى ألا ينطلق هذا الدوري أبدًا، "بالطريقة التي تسير بها دوري الأبطال الآن ، فإن كرة القدم لديها منتج رائع ، حتى مع الدوري الأوروبي".

وأضاف: "بالنسبة لي ، فإن دوري أبطال أوروبا هو الدوري الأفضل، حيث لا يسمح لك باللعب ضد نفس الفرق".

وتابع: "بالطبع هذا مهم ماليًا، لكن لماذا يجب علينا إنشاء بطولة يواجه فيها ليفربول ريال مدريد لمدة 10 سنوات متتالية؟".

ولفتت "ميرور" إلى أن مسئولي ليفربول يواجهون الآن غضب كلوب ومشجعي الريدز بشأن تلك البطولة، حيث أعرب الجميع عن إحباطه بشأن خطط التدشين.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعا اليوم الاثنين، ويستعد يويفا للتصديق على إصلاحات شاملة لبطولة دوري أبطال أوروبا وبعض الفعاليات القارية الأخرى ليسري مفعولها بدءا من عام 2024، لكن هناك حالة من الغموض إزاء مصير هذه الإصلاحات الآن.