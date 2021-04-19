مجاهد يؤكد: لن نجلب حكام أجانب للقمة طالما الظروف مناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، أنه لن يتم اللجوء للحكام الأجانب في مباريات الأهلي والزمالك طالما الظروف مناسبة.

وحقق الأهلي الفوز 2-1 أمام الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، تحت قيادة طاقم حكام مصري.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات عبر قناة "تن" "لدي قناعة تامة أن الحكم المصري هو الذي يجب أن يدير مباريات الأهلي والزمالك، والحمد لله أن التوفيق حالف حكام القمة".

واستمر "وجدت أن هذا هو الوقت المناسب لكي نستعين بطاقم حكام مصري، خاصة وأن المباراة ليست حاسمة وفي موعد مناسب، الظروف ساعدتنا على اتخاذ هذا القرار".

وشدد "حكام مصر يتواجدون بشكل قوي في المباريات الدولية والتصفيات الأفريقية، لم يكن يصح ونحن نحتفل بـ100 عام على انشاء اتحاد الكرة، أن نبحث عن حكم أجنبي للمباراة".

وصرح "هذا هو الديربي الأشهر في الوطن العربي، وقصة الحكم الأجنبي انتهت، طالما نمتلك حكاماً قادرين على إدارة المباريات والظروف مناسبة، لن نلجأ للحكم الأجنبي".

وأضاف "نتمنى أيضاً من الأندية أن تساعدنا، لا نريد مزيد من البيانات والضغوط".

واختتم تصريحاته قائلاً "رغم كل الضغوط التي تم ممارستها خلال الأيام السابقة، لم نفكر في تعديل القرار، وكان هناك إصرار على أن يُدير القمة حكماً مصرياً".