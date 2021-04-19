"الأهلي والزمالك ساعدونا".. أول تعليق من البنا بعد إدارته للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشاد محمود البنا، حكم مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة بسلوك الجميع داخل أرض الملعب ومساعدتهم لطاقم الحكام للخروج بالمباراة لبر الأمان.

وحقق الأهلي الفوز 2-1 أمام الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، تحت قيادة طاقم حكام مصري.

وقال محمود البنا في تصريحات عبر قناة "تن" "مباراة القمة كانت بمثابة تحدي خاص بالنسبة لنا، الوطن العربي بالكامل يتابع قمة الأهلي والزمالك وبالتالي كان يجب أن نقدم أنفسنا والتحكيم المصري بالشكل اللائق".

وتابع "كنا نريد تأكيد قدرة التحكيم المصري على قيادة مباراة بحجم الأهلي والزمالك، وليس ضرورياً أن يتم الاستعانة بحكم أجنبي، نحاول أن نكون مثل الدول التي تعتمد على أبنائها في تلك المباريات، الحمد لله كان هناك توفيق كبير وقدمنا أداء طيب".

واستمر "لم نكن لنقدم هذا الأداء الجيد لو تأثرنا بما قيل خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالطبع نتابع لكن نحاول أن لا نتأثر حتى لو مباريات أقل من الأهلي والزمالك، بالطبع هناك مؤيد ومعارض وهناك من يريد الضغط، ونحن في الملعب حاولنا بذل أقصى مجهود".

وشدد "الجميع داخل أرض الملعب ساعدنا لكي يظهر التحكيم بهذا الشكل، أشكر جميع اللاعبين في الأهلي والزمالك، لم نكن لنقدم هذا النجاح إلا بمساعدتهم".

واختتم "إن شاء الله المباريات المقبلة للأهلي والزمالك تكون تحت إدارة التحكيم المصري، الجميع في منظومة الحكام كان داعماً لنا قبل المباراة، وتلقينا التهاني بعد اللقاء".