كلوب: صلاح هداف بالفطرة.. وما يفعله يجعله لاعب من الطراز العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن المصري محمد صلاح لاعب الريدز هداف بالفطرة، مضيفا أن ما يفعله يجعله من الطراز العالمي.

وخلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، قال كلوب: "صلاح متعطش للفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "صلاح ذو مستوى عالمي، لديه الأنانية اللازمة التي تجعله يفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز".

وردا على سؤال عما إذا كانت مطاردة الحذاء الذهبي تمثل حافزا إضافيا لصلاح هذا الموسم ، قال كلوب: "نعم ، بكل تأكيد".

وتابع: "لا يفوز معظم اللاعبين بالحذاء الذهبي أبدًا، ربما تفوز مرة ويعد هذا إنجازا، إذا فزت بها مرتين فهذا إنجاز كبير، إذا تمكنت من الفوز به للمرة الثالثة فليس هناك الكثير من اللاعبين الذين فاز بها ثلاث مرات".

وواصل: "يجب أن يكون المهاجمون أنانيين، لم أقابل مهاجمًا غير أناني من قبل، يمكنك أن تكون ألطف شخص في العالم ولكن في النهاية تريد تسجيل الأهداف وهذا يعني أنك لا ترى لاعبين في نفس القميص".

وأتم: "صلاح هداف بالفطرة ، يريد تسجيل الأهداف وهذا شيء طوره لاحقًا في مسيرته، هذا ما يفعله اللاعبون من الطراز العالمي يسجلون موسمًا بعد موسم، معرفة قدراتك الخاصة تساعدك في الوصول إلى المسار الصحيح أسرع من الآخرين".

جدير بالذكر أن صلاح تُوج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين موسمي 17/18، 18/19.