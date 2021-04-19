ماهو دوري السوبر الأوروبي الذي اعترض فيفا ويويفا على تدشينه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

مساء التاسع عشر من شهر أبريل، أعلن 12 ناديًا أوروبيًا بيانًا رسميًا مشتركًا في نفس التوقيت، للمشاركة في بطولة مستحدثة تُدعى "دوري السوبر الأوروبي".

وشارك في البيان كل من ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، أتلتيكو مدريد، برشلونة وريال مدريد من إسبانيا وميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا.

وتسعى عدة أندية أوروبية بالتعاون مع بعضها البعض من أجل تأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى في القارة العجوز دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر قُدرت فيما سبق بقيمة 5 مليار يورو.

ماهو دوري السوبر الأوروبي؟

بشكل مبدئي تضم المسابقة المقترحة 15 ناديًا من كبار أوروبا لهم حضور دائم فيها، على أن يتم دعوة 5 أندية أخرى من غير الفرق دائمة المشاركة للعب في المنافسات.

تستمر مباريات منتصف الأسبوع مع جميع الأندية المشاركة في التنافس في الدوريات الوطنية الخاصة بكل منها، مع الحفاظ على تقويم المباريات المحلية التقليدية التي تظل في قلب لعبة النادي.

يبدأ شهر أغسطس مع الأندية المشاركة في مجموعتين من عشرة، تلعب مباريات الذهاب والإياب، مع تأهل المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة تلقائيًا إلى ربع النهائي.

الفرق التي تحتل المركزين الرابع والخامس ستتنافس بعد ذلك في مباراة فاصلة من مباراتين على المراكز ربع النهائية المتبقية.

سيتم استخدام صيغة خروج المغلوب من مباراتين للوصول إلى النهائي في نهاية شهر مايو، والذي سيتم تنظيمه كمباراة واحدة في مكان محايد.

في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد بدء منافسة الرجال، سيتم أيضًا إطلاق دوري سيدات مناظر، مما يساعد على تقدم وتطوير لعبة السيدات.

ستوفر البطولة السنوية الجديدة نموًا اقتصاديًا أكبر ودعمًا لكرة القدم الأوروبية من خلال التزام طويل الأجل بمدفوعات تضامن غير محدودة والتي ستنمو بما يتماشى مع عائدات الدوري.

ستكون مدفوعات التضامن هذه أعلى بكثير من تلك الناتجة عن المنافسة الأوروبية الحالية ومن المتوقع أن تتجاوز 10 مليار يورو خلال فترة الالتزام الأولية للأندية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء المسابقة على أساس مالي مستدام مع اشتراك جميع الأندية المؤسسة في إطار الإنفاق. في مقابل التزامهم، ستتلقى الأندية المؤسسة مبلغ 3.5 مليار يورو فقط لدعم خطط الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بهم وللتعويض عن تأثير جائحة كورونا.

تمويل بنكي

وفقاً لتقارير تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، فإن مسؤولي بنك "JPMorgan Chase"، في محادثات من أجل تمويل عملية تدشين واطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وأفادت التقارير، أن التمويل من المتوقع أن يصل لـ6 مليارات دولار.

بيان الأندية

"يمكن لنادي (اسم النادي الأوروبية السابق ذكره) لكرة القدم، أن يؤكد انضمامنا إلى الأندية الأوروبية الرائدة في الموافقة على تشكيل مسابقة جديدة ، وهي الدوري الأوروبي الممتاز".

واضاف البيان: "نحن ملتزمون بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة، وخاصة الداعمين مع تطور خطط المسابقة".

وتابع: "اجتمع 12 من أندية كرة القدم الرائدة في أوروبا للإعلان عن موافقتهم على إنشاء مسابقة منتصف الأسبوع الجديدة، تحت مسمى دوري السوبر، التي تحكمها الأندية المؤسسة".

وأتم: "للمضي قدمًا، تتطلع الأندية المؤسسة إلى إجراء مناقشات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيفا للعمل معًا في شراكة لتحقيق أفضل النتائج للدوري الجديد وكرة القدم ككل".

اعتراض فيفا

من جانبه، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا أكد خلاله رفضه التام لفكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي ووصفه بأنه "بطولة انفصالية مغلقة".

وقال فيفا في بيانه: "يمكن لفيفا فقط التعبير عن رفضه لـ(دوري انفصالي أوروبي مغلق) خارج هياكل كرة القدم الدولية وعدم احترام المبادئ المذكورة أعلاه."

وأضاف: "من وجهة نظرنا، ووفقًا لنظامنا الأساسي، فإن أي مسابقة لكرة القدم، سواء كانت وطنية أو إقليمية أو عالمية، يجب أن تعكس دائمًا المبادئ الأساسية للتضامن والشمولية والنزاهة وإعادة التوزيع المالي العادل. علاوة على ذلك، يجب على الهيئات الإدارية لكرة القدم أن تستخدم جميع الوسائل القانونية والرياضية والدبلوماسية لضمان استمرار ذلك. في ظل هذه الخلفية ، يمكن لـ"فيفا" فقط التعبير عن رفضه لـ "دوري انفصالي أوروبي مغلق" خارج هياكل كرة القدم الدولية وعدم احترام المبادئ المذكورة أعلاه".

وأتم: "يدافع فيفا دائمًا عن الوحدة في كرة القدم العالمية ويدعو جميع الأطراف المشاركة في المناقشات الساخنة للانخراط في حوار هادئ وبناء ومتوازن لصالح اللعبة وبروح التضامن واللعب النزيه. سيقوم فيفا، بالطبع ، بكل ما هو ضروري للمساهمة في طريقة منسقة للمضي قدمًا في الإنصاف العام لكرة القدم".

تهديد يويفا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا مشتركا مع كل من اتحاد الكرة الإنجليزي والإسباني والإيطالي وروابط الأندية المحترفة في الدول الثلاثردًا على اقتراح إنشاء بطولة "دوري السوبر الأوروبي".

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن أي فريق سينضم إلى "دوري السوبر الأوروبي" سيتم منعه من اللعب في أي مسابقة، مضيفًا أن ذلك قد يحرم اللاعبين أيضًا من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية. (طالع بيان يويفا كاملا من هنا)

رفض وزاري

وفي السياق ذاته، علق بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، على البطولة عبر "تويتر"، مؤكدا أن خطط إقامة دوري سوبر أوروبي لكرة القدم "مدمرة" للعبة.

وأضاف جونسون أن "الأندية المشتركة يجب أن تتحدث إلى جماهيرها، ومجتمع كرة القدم الأشمل، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية".

وأتم "نحن ندعم سلطات اللعبة في الإجراءات التي تتخذها".

بلا روح

هاجم اللاعبون السابقون والجماهير البطولة المستحدثة، ووصفوها أنها ستكون "بلا روح".

وقال لاعب وسط ليفربول داني مورفي في تصريحات لشبكة بي بي سي "الخطط تبدو بلا روح".

وتابع "لقد رأينا اعتراض قوي من الاتحادات والمشجعين أيضًا.. أعتقد أننا سنرى رد فعل عنيف من المديرين واللاعبين أيضًا ".