رسميًا..زعيم العصابة “إد وودوارد” يستقيل من منصبه في الاتحاد الاوروبي

تقدم المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد “إد وودوارد” باستقالة رسمية صباح اليوم الاثنين، من عمله مع رابطة كرة القدم الأوروبية، ومن دوره في مجلس التخطيط الاستراتيجي لكرة القدم في الاتحاد الأوروبي (يويفا).

وضاعفت استقالة إد وودوارد من مصداقية تقارير تخطيطه لإنشاء البطولة الانفصالية “دوري السوبر الاوروبي” مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بحسب تأكيد هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، والتي أطلقت عليهم وصف “عصابة”.

وقال مراسل بي بي سي “دان رون” ظهر اليوم الاثنين إن مصدر موثوق أكد له أن إدارة مانشستر يونايتد بقيادة إد وودوارد وإدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز هم “قادة العصابة” في التخطيط لإنشاء بطولة السوبر ليج ومن ثم اعلان اتفاق معظم الأندية الكبرى على المشاركة فيها.

وكان رئيس برشلونة السابق “بارتوميو” قبل أعلن عند استقالته من رئاسة النادي في وقت سابق من الموسم الحالي، موافقة البرسا بشكل رسمي على الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي عن طريق التوقيع على البيان المشترك الذي يقر بذلك.

وكشف 12 ناديًا عن الموافقة على إنشاء بطولة دوري السوبر الاوروبي يوم أمس الأحد من بينهم “ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان وانتر ميلان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وليفربول”.

وتشترط المشاركة في دوري السوبر الأوروبي الانسحاب من المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ما يمثل ضربة مالية موجعة للاتحاد الاوروبي لكرة القدم “يويفا”.