رسميًا..توتنهام يقرر إقالة مورينيو بعد اعتراضه على دوري السوبر

قررت إدارة توتنهام الاطاحة بالمدير الفني للفريق “جوزيه مورينيو” في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، لاسباب غير فنية، في واحدة من مفاجآت الموسم الانجليزي.

وترددت أنباء عن رفض جوزيه مورينيو فكرة مسابقة “دوري السوبر الاوروبي” التي اقترحتها إدارات أكبر أندية أوروبا “يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال”، الأمر الذي دفعه نحو رفض اصطحاب اللاعبين إلى التدريبات صباح اليوم، لتقرر إدارة توتنهام إنهاء العمل معه على الفور.

ويعارض جوزيه مورينيو فكرة انفصال الأندية الكبرى عن منافستي دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي، من أجل الانضمام الى البطولة الجديدة المعروفة باسم دوري السوبر الاوروبي، التي تضم الكبار فقط.

ووافق 12 ناديًا على مقترح سابق من رئيس يوفنتوس “آندريا أنييلي” بتأسيس دوري السوبر الأوروبي، وتم إعلان الموافقة في بيان مشترك يوم أمس الأحد.

‏ووقع على البيان أندية ميلان وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام، ومن المنتظر انضمام 3 أندية أخرى كأندية تأسيسية قبل الموسم الافتتاحي.

وأمام توتنهام معترك صعب بعد 6 أيام فقط من الآن أمام مانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الانجليزية المحترفة، وقد يتسبب قرار الاطاحة بمورينيو من تدريب الفريق في ضياع حلم التتويج بأول لقب منذ أيام المدرب الاسباني خواندي راموس عام 2007.