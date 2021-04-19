الامارات | مفاجأة.. اتجاه لإعلان باريس سان جيرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. اتجاه لإعلان باريس سان جيرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يتخذ قرارات صاعقة، اليوم الاثنين، عقب صدمة الإعلان عن دوري السوبر "الانفصالي" الذي يضم 12 نادياً في أوروبا.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي قد يقرر إعلان باريس سان جيرمان الفرنسي بطلاً لدوري أبطال أوروبا نتيجة للتطورات التي حدثت.



وأضافت: "ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي ضمن الأندية الـ 12 التي أعلن خطوة إقامة بطولة منفصلة عن الاتحاد الأوروبي ما قد يسهم في رد فعل صارم من "يويفا" بعدما لم تنضم الأندية الفرنسية إلى هذه البطولة الجديدة".

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