شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا يجتمع رغم أزمة دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» كما هو مقرر له، الإثنين رغم إعلان 12 من الأندية الكبرى في القارة عن عزمها تدشين بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ويستعد يويفا للتصديق على إصلاحات شاملة لبطولة دوري أبطال أوروبا وبعض الفعاليات القارية الأخرى ليسري مفعولها بدءاً من عام 2024، لكن هناك حالة من الغموض إزاء مصير هذه الإصلاحات الآن.

وقال متحدث باسم يويفا أن الاجتماع سينطلق كما هو مقرر، وسوف يتطرق إلى القائمة النهائية للمدن المضيفة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وأعلنت 6 أندية من إنجلترا وثلاثة أندية من إسبانيا ومثلها من إيطاليا اعتزامها تدشين بطولة دوري سوبر قوية، ستكون في منافسة مباشرة مع دوري أبطال أوروبا حيث تقام فعالياتها في منتصف الأسبوع.

وأدان يويفا هذا المخطط، وتحدث عن مشروع متهك، كما أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأمر، وكذلك عارض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المشروع.

وذكرت صحيفة «سود دويتشه تسايتونج» الألمانية، الإثنين أن بطولة دوري السوبر الأوروبي، المنغلقة على نفسها، والتي تضم 15 عضوا دائماً وخمسة أندية غير ثابتة، قد تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.