شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف : مستوى الأهلي لم يتراجع .. والفوز أهم من التهديف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محمد شريف، مهاجم الأهلي، عن سعادته بتسجيل هدفين، وقيادة فريقه للفوز على منافسه التقليدي الزمالك (2-1)، مساء اليوم الأحد، بالدوري المصري الممتاز.

وقال شريف، في تصريحات لقناة ناديه: «خضنا مباراة قوية أمام منافس صعب، وقطعنا خطوة مهمة في مشوار الحفاظ على لقب الدوري.. لكن علينا إغلاق الصفحة سريعا، للتركيز في اللقاءات القادمة».

وأضاف «الأداء لم يتراجع في الشوط الثاني، لكننا لعبنا بتأمين دفاعي أكبر لحسم الفوز، ونجحنا في قهر الغيابات، وأظهرنا شخصيتنا في لقاء القمة»، مؤكدا أن الأهداف تأتي بمجهود الفريق بأكمله، والأهم بالنسبة له هو تحقيق الفوز، وليس هزه للشباك.

من جانبه، قال مروان محسن، مهاجم الأهلي، إن الفريق قدم مستوى مميزا، وكان اللاعبون في قمة التركيز لحصد الفوز، رغم الإصابات والغيابات، وتمنى مروان استمرار الانتصارات في اللقاءات القادمة، مؤكدا أن جميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم من أجل ذلك.