شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. توتنهام يعلن إقالة مورينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا، اليوم الإثنين، إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق وكذلك جهازه المعاون المكون من جواو ساكرامينتو ونونو سانتو وكارلوس لالين وجيوفاني سيرا.

وقال رئيس توتنهام، في بيان على الموقع الرسمي للنادي: «جوزيه وجهازه المعاون كانوا معنا خلال إحدى أصعب لحظات النادي، جوزيه هو محترف حقيقي وأظهر الكثير من المرونة خلال الجائحة».

وأضاف: «على المستوى الشخصي، لقد استمتعت بالعمل معه، وآسف لأن الأمور لم تسر كما كنا نتصور، هو سيكون دائمًا مُرحبًا به هنا وعلينا أن نشكره وجهازه المعاون على مساهمتهم».

وكشف النادي عن تولي ريان ماسون مهمة قيادة تدريبات الفريق الأول اليوم في انتظار مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.