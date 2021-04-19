شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يفوز على الشرقية للدخان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 19 عام الفوز على نظيره فريق الشرقية للدخان بنتيجة (0-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الشرقية للدخان، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة الجمهورية.

ويضم الدور قبل النهائي كل من: الزمالك والشرقية للدخان وطلائع الجيش ومركز شباب قسطل.

ومن جانبه، منح هشام حجاج المدير الفني للزمالك، لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الثلاثاء المقبل بالنادي، استعدادا لخوض المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي شباب الكرة الطائرة بنادي الزمالك مع مركز شباب قسطل بالجولة المقبلة لنفس الدور يوم الخميس المقبل.