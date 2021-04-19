شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي٢٠٠٣ يواجه وادي دجلة اليوم في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ه مضيفه وادي دجلة، اليوم الاثنين، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، والأولى من الدور الثاني.

يدخل «أهلي2003» المباراة بهدف تحقيق الفوز، لمواصلة المشوار نحو التتويج بلقب الدوري، بعد الانتصار الكبير الذي حققه في الجولة السابقة على حساب طلائع الجيش بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز الذي قفز بالفريق إلى المركز الثاني في الترتيب، بفارق نقطتين عن الصدارة.

وجمع أهلي ٢٠٠٣ في رصيده ١٥ نقطة من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في ٣ مباريات، وهزيمة واحدة، حيث تعادل مع وادي دجلة ١- ١، وفاز على سموحة ٢- ١، وتعادل مع بيراميدز سلبياً، وفاز على المقاولون العرب ٢- ١، وتعادل مع الزمالك ١- ١، وفاز على سيراميكا كليوباترا ١- صفر، وخسر من إنبي صفر- ١، وفاز على طلائع الجيش ٥- ١، مسجلاً ١٢ هدفاً مقابل ٦ أهداف في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الخامسة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً عاماً، وبهاء جمال مدربا لحراس المرمى، وعلاء مأمون طبيبا، وشريف خليل إداريا، وطارق عصمت مدربا للأحمال، وعبدالحميد حسين مدلكا.