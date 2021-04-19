شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلي يواجه الطيران في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق الطيران في إطار منافسات بطولة الدوري.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء على صالة الشرطة، واستعد لها «رجال طائرة الأهلي» بشكل جيد خلال التدريبات الأخيرة؛ بهدف تحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات واستمرار التربع على القمة.

ويسعى «رجال طائرة الأهلي» تحت قيادة محمد مصيلحي المدير الفني إلى تحقيق الفوز ومواصلة صدارته لجدول ترتيب بطولة الدوري.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق الداخلية، بثلاثة اشواط نظيفة في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وقدم «رجال طائرة الأهلي» عرضا قويا خلال المباراة وتقدم في الشوط الأول بنتيجة 25-10، وأنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-12، قبل أن يواصل تفوقه وينهي الشوط الثالث بنتيجة 25-16.