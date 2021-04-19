شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يقرر إقالة جوزيه مورينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية إنجليزية، صباح اليوم الاثنين، اتخاذ إدارة نادي توتنهام الإنجليزي قرارًا بإقالة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق.

وحسب موقع «ذا أثلتيك»، فقد قرر توتنهام الإطاحة بمورينيو عقب قرابة موسم ونصف من توليه مسؤولية القيادة الفنية للفريق خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويأتي هذا القرار عقب أيام قليلة من تعادل توتنهام أمام إيفرتون بهدفين لمثلهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب ويواجه خطر عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، كما كان قد ودع فيه بطولة الدوري الأوروبي في وقت سابق.

ومن جانبها، أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية اتجاه النادي اللندني لتعيين لاعب وسط الفريق السابق ريان ماسون مديراً فنياً مؤقتاً يعاونه كريس بول حتى نهاية الموسم.

وقال الصحفي بـ«ذا إكونوميست» تريفور أزول إن السبب الحقيقي وراء قرار توتنهام بالإطاحة بجوزيه مورينيو هو رفضه أخذ اللاعبين إلى ملعب التدريب، صباح اليوم، بسبب موافقة السبيرز على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.