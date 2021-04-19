شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يشارك في تدشين دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة، صباح اليوم الإثنين، مشاركته بشكل رسمي في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه توصل لاتفاق مع 11 ناديًا من أهم وأكبر الأندية الأوروبية، لتشكيل مسابقة جديدة، لتكون أفضل مسابقة رياضية على مستوى الأندية في العالم.

وذكر البيان أن المؤسسين يأملون في إجراء محادثات مع اليويفا والفيفا في أقرب وقت، لإيجاد أفضل الحلول للبطولة الجديدة، وأتم : «إنشاء البطولة جاء بسبب عدم استقرار النموذج الحالي للكرة الأوروبية بعد وباء كورونا، وسعي الأندية لتحسين جودة المسابقات».

يذكر أن الموقع الرسمي لريال مدريد نشر أمس الأحد بيانا موحدا للأندية الـ 12، جاء فيه «الأندية المؤسسة هي: ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام».