شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد .. موعد المباراة والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك مجددًا في دوري المحترفين لكرة اليد، بعد مرور 24 ساعة فقط من لقاء الفريقين في كرة القدم، والذي انتهى بفوز فريق القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف، ليرفع الأهلي رصيده لـ30 نقطة ويحتل وصافة الترتيب خلف الزمالك ولكن بفارق 3 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.

ويستعد الفريقان اليوم الإثنين لمباراة حاسمة لتحديد بطل الدوري الممتاز في كرة اليد، والمقرر إقامتها في تمام العاشرة مساءً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتنقل المباراة قناة on time sports 3، ويعلق على المباراة خالد خيري.

وكان الفريقان قد تعادلا في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة الماضي، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على الأهلي بنتيجة (16-13)، قبل أن يحول رجال القلعة الحمراء تأخرهم إلى تعادل لتنتهي المباراة بنتيجة (28-28).

ومن المقرر أن تكون مباراة اليوم هي الفاصلة لتحديد بطل الدوري، وإذا انتهت بالتعادل سيلجأ الفريقان لشوطين إضافيين مدة الواحد منهما 5 دقائق، وإذا انتهى الشوطان بالتعادل أيضًا سيلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

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ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة بقائمة مكونة من: أحمد هشام سيسا، أسامة الجزيري، عمر ياسين، محسن رمضان، مصطفى أحمد، محمد إبراهيم، محمود محمد، أحمد محمد راضي، عبدالعزيز إيهاب، عمر خالد، عبدالرحمن على، عبدالرحمن طه، إسلام حسن، ممدوح طه.

بينما يخوض الزمالك المباراة بقائمة مكونة من: أحمد الأحمر، يحيى الدرع، هشام السبكي، محمود خليل، محمد على، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، على هشام نصر، مصطفى خليل، مازن رضا، محمد علاء، إبراهيم العربي، أحمد حسام.