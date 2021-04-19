شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد أزمة دوري السوبر الأوروبي بعد رفض الفيفا بيان 12 ناديا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن 12 نادياً أوروبياً كبيراً رسمياً إطلاق «دوري السوبر»، وهي مسابقة خاصة يرجى منها منافسة دوري أبطال أوروبا، في ما يبدو إعلان حرب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الذي تعهد بمعاقبة الأندية ولاعبيها.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: «أعلن 12 من أهم الأندية الأوروبية التوصل إلى اتفاق لإنشاء مسابقة جديدة +دوري السوبر+ يديرها الأندية المؤسسة وهي: ميلان وإنتر ويوفنتوس (من إيطاليا)، أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة (من إسبانيا)، وأرسنال وليفربول وتشلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام».

ومن جانبه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأحد أنه يرفض إقامة بطولة يطلق عليها دوري السوبر الأوروبي خارج إطار كرة القدم الدولية.

وقال «فيفا»، في بيان: «وفقا لهذه الخلفية، فإن الاتحاد لا يمكنه إلا التعبير عن رفضه لإقامة ‭‬دوري أوروبي انفصالي مغلق‬ خارج إطار كرة القدم الدولية».