شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرسخ عقدته للزمالك بـ5 انتصارات وبطولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسخ بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلي، عقدته لنادى الزمالك، بعد الفوز الثمين الذى حققه بالأمس على أبناء القلعة البيضاء خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، على الرغم من أن التوقعات كانت تنحاز لصالح الزمالك بسبب الغيابات المؤثرة التى ضربت فريق الأهلى قبل اللقاء.

موسيمانى واجه الزمالك فى 6 مباريات سابقة، سواء خلال قيادته للأهلى أو فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ونجح المدرب الجنوب أفريقى فى الفوز بـ 5 مباريات على الفريق الأبيض بينما تلقى هزيمة وحيدة، كما نجح موسيمانى فى التتويج ببطولتين من دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك أيضاً.

أولى مواجهات موسيمانى أمام الزمالك كانت فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا نسخة عام 2016، ونجح الجنوب أفريقى فى الفوز على الزمالك خلال قيادته لفريق صن داونز فى مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 1/0 و 2/1.

المواجهة الثالثة كانت فى الدور النهائى من نفس النسخة، وفاز صن داونز مجدداً على الزمالك فى مباراة الذهاب 3/0، وفاز الأبيض فى مباراة العودة بهدف نظيف ليحصد صن داونز اللقب بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتيى الذهاب والعودة.

أما المواجهة الخامسة فكانت فى خلال قيادة موسيمانى للأهلي، حيث نجح الجنوب أفريقى فى تكرار الفوز على الزمالك من جديد فى مباراة نهائى القرن بدورى أبطال أفريقيا العام الماضي، بهدفين مقابل هدف ليحصد المارد الأحمر لقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.

أمام المواجهة السادسة والأخيرة حتى الآن فكانت بالأمس بمسابقة الدورى العام، وكرر موسيمانى فوزه على الزمالك بنفس نتيجة نهائى دورى أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف، ليرسخ عقدته لأبناء ميت عقبة.